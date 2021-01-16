В Германии выбрали нового главу правящей партии Христианско-демократический союз (ХДС), который заменит нынешнего лидера Ангелу Меркель.

Преемником "Мутти", собравшейся в отставку после предстоящих этой осенью парламентских выборов, стал ее фаворит - 59-летний Армин Лашет, премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, которого называют продолжателем политики Меркель.

В Германии перед партийными выборами шутили, что следующий немецкий канцлер тоже будет "Меркель", хотя и без Ангелы.

У Лашета теперь есть большие шансы стать новым канцлером Германии после выборов Бундестага, если на них вновь победит ХДС.

"Искать общие идеи с Россией"

Лашет выиграл внутрипартийные "выборы" благодаря поддержке Меркель, несмотря на отсутствие правительственного опыта и то, что его рейтинг немного просел из-за коронавирусного кризиса, в котором он проявил себя не самым решительным образом.

Но объяснил ситуацию: Северный Рейн — Вестфалия - самый густонаселенный немецкий регион, и сдержать эпидемию непросто. Кроме того, его поддержал министр здравоохранения Йенс Шпан, к мнению которого, говорят эксперты, он будет прислушиваться.

Из всех претендентов на пост лидера ХДС Лашета считают наиболее умеренным. В том числе и по российскому вопросу.

"Без России невозможно решить многие международные проблемы. Значит, надо искать вместе с ней общие идеи", - не раз заявлял Лашет.

Например, Лашет выступает за участие Берлина в "Северном потоке - 2" и постепенное снятие с России санкционных ограничений. Для Украины, считают эксперты, не исключено усиление давление со стороны Берлина по выполнению политической части Минских договоренностей.

"Лашета называют "немецким Байденом", это либерал из ХДС, который тяготеет к более левым силам. Он продолжатель открытой миграционной политики, и называет Германию иммиграционной страной. Не всем однопартийцам нравится, что он выступает за диалог с Москвой. При нем скорее всего будет достроен "Северный поток-2". Впрочем, внешняя политика не была определяющим фактором (а у регионального политика Лашета нет большого опыта в международных делах) при выборе нового лидера ХДС. Сейчас немцев волнует прежде всего борьба с коронавирусом, вакцинация и поднятие экономики. И Лашет в этом смысле кажется адекватной кандидатурой. В целом при нем мало что поменяется, политика Меркель продолжится. Что касается Украины, то скорее всего при Лашете ее ждет заморозка конфликта на Донбассе. С одной стороны, он не хочет портить отношений с Москвой, с другой - будет занят внутренними проблемами, связанными с борьбой с коронавирусом", - сказал "Стране" немецкий журналист Пол Урбан.

В экспертной среде говорят, что Лашет давно слывет дружественным к России политиком.

"Во время личной работы с ним 20 лет назад, когда он возглавлял внешнеполитический комитет Европейского парламента в Брюсселе, а я работал в институте, писал работу о совместном пространстве Россия - Европейский союз от Лиссабона до Владивостока, он был сам архитектором такой идеи. Всегда выступал за стратегическое партнерство с Россией. Когда он был министром по интеграции Северной Вестфалии, он создал именно комитет работы с русскими в Германии. Во время последнего Петербургского диалога он выступал с ключевой речью на немецко-российском конгрессе. Однозначно при нем российско-немецкие отношения будут лучше, я считаю, чем при Меркель", - написал в блоге немецкий политолог Александр Рар.

Кто будет канцлером

У Лашета большие щансы стать новым канцлером Германии, если его партия победит на выборах. Правда, истории ФРГ уже были случаи, когда председатель ХДС уступал пальму первенства более многообещающему (или более настойчивому и настырному) однопартийцу, пишет Deutsche Welle.

Эксперты называю еще двух человек, которые считаются потенциальными кандидатами в канцлеры. Один из них - министр здравоохранения Йенс Шпан, ставший самым популярным, если не считать Меркель, немецким политиком, несмотря на критику из-за пробуксовки кампании вакцинации.

Второй - премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, сторонник радикальных мер в борьбе с коронавирусом и глава баварского Христианско-социального союза (ХСС), партнера ХДС по консервативному партийному блоку. Зёдер более правый политик, чем Лашет. Он выступает против миграции.

В силу этого ему будет труднее, чем Лашету, создать коалицию с социал-демократами, которая действует и в нынешнем парламенте.

Тем временем не совсем понятен исход выборов в Бундестаг. Сколько получат левые и правые ("Альтернатива для Германии") силы, которые оппонируют курсу Меркель.