В субботу, 16 января, стало известно о развертывании местными органами власти и ГСЧС 4 227 пунктов обогрева в связи с приходом холодов.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Так, местными органами власти во взаимодействии с ГСЧС развернуто 4 227 пунктов обогрева, из них местным самоуправлением - 4 200 стационарных пунктов, а ГСЧС - 27 мобильных пунктов обогрева на базе палаток и транспортных средств", - рассказали силовики.

По данным МВД, передвижные пункты обогрева установлены:

В Тернополе – в парке им. Шевченко;

– в парке им. Шевченко; В Кировоградской области – город Бобринец и смт. Онуфриевка;

– город Бобринец и смт. Онуфриевка; В Николаевской области – на территории Березанского, Вознесенского и Первомайского районов;

– на территории Березанского, Вознесенского и Первомайского районов; В Запорожской области – на базе 10-й Государственной пожарно-спасательной части в Мелитополе;

– на базе 10-й Государственной пожарно-спасательной части в Мелитополе; В Луганской области – в Рубежном и смт. Станица Луганская, Миловое и Лисичанске. Также установлен пункт обогрева на КПВВ "Станица Луганская".

Всего за прошедшие сутки, по информации МВД, в пункты обогрева обратились 360 человек.

Напомним, сегодня по Украине ударили сильные морозы. В Киеве утром температура воздуха опустилась до -17 градусов, в Харькове похолодало до -15. При этом в ближайшие дни, 17-18 января, холода в Украине задержатся.

Также "Страна" рассказывала, что причиной резкого похолодания и обильных снегопадов в Украине стал Азорский антициклон.