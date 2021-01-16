В Украине из-за аномальных морозов развернули пункты обогрева. Где они находятся
В субботу, 16 января, стало известно о развертывании местными органами власти и ГСЧС 4 227 пунктов обогрева в связи с приходом холодов.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
"Так, местными органами власти во взаимодействии с ГСЧС развернуто 4 227 пунктов обогрева, из них местным самоуправлением - 4 200 стационарных пунктов, а ГСЧС - 27 мобильных пунктов обогрева на базе палаток и транспортных средств", - рассказали силовики.
По данным МВД, передвижные пункты обогрева установлены:
- В Тернополе – в парке им. Шевченко;
- В Кировоградской области – город Бобринец и смт. Онуфриевка;
- В Николаевской области – на территории Березанского, Вознесенского и Первомайского районов;
- В Запорожской области – на базе 10-й Государственной пожарно-спасательной части в Мелитополе;
- В Луганской области – в Рубежном и смт. Станица Луганская, Миловое и Лисичанске. Также установлен пункт обогрева на КПВВ "Станица Луганская".
Всего за прошедшие сутки, по информации МВД, в пункты обогрева обратились 360 человек.
Напомним, сегодня по Украине ударили сильные морозы. В Киеве утром температура воздуха опустилась до -17 градусов, в Харькове похолодало до -15. При этом в ближайшие дни, 17-18 января, холода в Украине задержатся.
Также "Страна" рассказывала, что причиной резкого похолодания и обильных снегопадов в Украине стал Азорский антициклон.