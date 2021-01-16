Американская корпорация Apple начала разрабатывать новую модель iPhone, у которой будет складной экран.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники внутри компании.

Прототип складного экрана уже разработан, он проходит внутренние тестирования. Дальше работа пока не продвинулась – полноценные устройства еще не готові.

Предполагается, что разработка такого iPhone позволит Apple увеличить экран, который при этом будет достаточно легко помещаться в кармане. Согласно озвученной информации, в разложенном состоянии его величина будет достигать 6,7 дюймов, как у iPhone 12 Pro Max.

При этом сам экран разделает практически незаметная "петля", по аналогии со смартфоном Samsung.

Напомним, Apple 14 декабря выпустила новые операционные системы iOS 14.3 для телефонов iPhone и iPadOS 14.3 для планшетов.

Мы также называли дату, когда Apple представит серию iPhone13.