Генеральный директор компании Nestle Алессандро Дзанелли заявил, что его компания стала официальным дистрибьютором кофе Starbucks в Украине. В стране кофейный гигант запускается без сети кофеен.

Об этом он рассказал во время пресс-конференции, передает "ЛИГА.net".

"Мы около двух лет назад заключили договор о постоянном использовании прав на продажу кофе Stаrbucks. Право использования бренда Starbucks будет у Nestle, так написано в договоре от 18 мая 2018 года. Также мы партнеры Starbucks в разработке новых сортов кофе", - сказал Алессандро Дзанелли.

Четыре вида кофе Starbucks, по его словам, начали продавать в Украине с января 2021 года. Однако кофейни под этим брендом в стране не открывались. Подобную практику Starbucks уже внедрила в странах Балтии.

При этом сотрудничество между компаниями в части запуска кофеен договором не предусмотрено. Но Nestle планирует заводить кофе Starbucks не только в ритейл, но и в сегмент HoReCa посредством партнерства с заведениями

Напомним, компания Starbucks заработала около 2,3 млрд долларов на фото со стаканом кофе в Игре престолов.

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