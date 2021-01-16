Партию немецкого канцлера Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) возглавил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет, которого поддержала сама Меркель.

Об этом свидетельствуют результаты цифрового голосования на цифровом съезде партии, передает "Интерфакс".

За Лашета отдали голосова 521 человек из 991 проголосовавших. За второго кандидата, вышедшего во второй тур, Фридриха Мерца, отдали голоса 466 человек. Четыре человека при голосовании воздержались.

Кроме того, Лашета, который теперь на выборах в Бундестаг может стать кандидатом в канцлеры от ХДС, также поддерживает действующий министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

Как известно, Лашет считается центристом - то есть готов к политическому сотрудничеству с более левыми силами, в частности с немецкими социал-демократами, которые входят в нынешнее коалиционное правительство Меркель.

Считается, что Лашет идеологически наиболее близок Меркель и может продолжить ее партийную политику. Лашет считается в нынешней гонке кандидатом партийной базы - многие рядовые члены ХДС хотели бы видеть его на посту лидера.

Напомним, Меркель в золотом жакете записала последнее новогоднее обращение на посту канцлера ФРГ.

Как писала "Страна", уход Меркель будет одним из ключевых событий мировой политики в 2021 году.