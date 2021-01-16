Команда избранного президента США Джо Байдена создала его официальную страницу в социальной сети Twitter. За несколько часов работы аккаунт набрал более 850 тысяч подписчиков.

Сообщение о создании нового аккаунта опубликовано в Twitter.

Страница сейчас называется "Избранный президент Байден". После инаугурации она станет официальным аккаунтом президента США с адресом @POTUS (President of the United States). Руководство социальной сети не стало передавать Байдену заблокированный аккаунт Трампа.

Уточняется, что Барак Обама передал Трампу страницу вместе с 13 миллионами читателей. При этом он был первым лидером Белого дома, у которого появилась официальная учетная запись.

Напомним, в ночь с пятницы на субботу, 16 января, администрация социальных сетей Facebook и Instagram решила разблокировать аккаунты действующего президента США Дональда Трампа.

Также "Страна" писала, что Twitter заблокировал аккаунт Трампа навсегда. Официальное объяснение соцсети сводится к тому, что платформу могут использовать для подстрекательства к насилию. Сам Трамп и его сторонники считают, что это проявление тотальной цензуры.