После вступления в силу нормы закона о тотальной украинизации, по которой сфера услуг полностью переходит на украинский, сопредседатель "Оппозиционной платформы – За Жизнь" Юрий Бойко заявил о намерении бороться за восстановление прав русскоязычного населения страны.

Об этом говорится в его заявлении, обнародованном на сайте политсилы.

"Власть мало заботит недовольство людей и критика со стороны международных правозащитных организаций, Венецианской комиссии. Ей все равно, что такие ограничения нарушают конституционные права граждан и увеличивают напряжение и конфликтность в обществе. Зато чиновники получают еще один повод унижать людей. Еще один источник коррупционных доходов. А власть заслужит одобрение националистов и радикалов-ксенофобов из партии войны, к которым она больше всего прислушивается", - сказал Бойко.

При этом Бойко рассказал, что нынешняя власть действует в духе экс-президента Петра Порошенко. А именно – блокирует работу КСУ, который мог бы отменить этот языковой произвол.

"Наша политическая сила ставит перед собой задачу отменить языковую дискриминацию. Мы внесли в парламент ряд законопроектов, направленных на восстановление конституционных прав миллионов русскоязычных украинцев и представителей других национальных общин. Мы добьемся их принятия", - уточнил он.

Напомним, с сегодняшнего дня, 16 января, вступает в силу очередная норма закона об украинизации. Всю сферу услуг полностью переводят на украинский язык.

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