В пятницу, 15 января, на временно неподконтрольной Киеву территории Луганской области произошел взрыв магистрального газопровода "Лутугино – Хрящеватое". В "ЛНР" назвали ЧП "диверсией" и "терактом".

Об этом сообщает "DS News" со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент случился у села Глафировка (около 20 км от Луганска) приблизительно в 05:00. "Село и окрестные населенные пункты видели огромное зарево, которое разгоралось до 07:00 утра", – говорится в сообщении.

Из-за взрыва был поврежден газопровод диаметром 273 мм. В итоге без газа остались жители города Лутугино, поселков Белореченского, Георгиевки, Ленина, Успенки, Врубовского, Челюскинца, Лесного, а также одна из улиц села Роскошное.

В "ЛНР" заявили, что речь идет о 12 680 абонентах и 18 социальных объектах, в том числе Лутугинской центральной районной многопрофильной больнице, где на стационарном лечении находилось 185 человек, из числа которых 32 – в тяжелом состоянии.

Как пишет в Telegram-канале бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук, взрыв произошел на газопроводе, по которому прокачивается газ в Европу.

Напомним, 9 января похожий инцидент произошел в Полтавской области. Тогда взорвался газопровод "Уренгой-Помары-Ужгород", по которому российский газ идет в ЕС.

Как сообщалось, взрыв газопровода под Полтавой оставил без газа 15 сел.