Правоохранители в Соединенных Штатах задержали участника штурма Капитолия, который во время протестов бросил огнетушитель в трех полицейских.

Об этом сообщает CNN.

Бывший 55-летний пожарный из Пенсильвании Роберт Сэнфорд был задержан по обвинению в незаконном проникновении в государственное здание и хулиганских действиях, в результате которых пострадали трое сотрудников правоохранительных органов. Его обвиняют в том, что он бросил огнетушитель в сторону полицейских – он попал в одного из них и срикошетил еще в двух.

Как сообщило министерство юстиции США, экс-пожарный был замечен на видео с "красным предметом, который, по-видимому, является огнетушителем", после того, как он перелез через стену Капитолия.

Как сказал офицер Уильям Янг, он почувствовал "сильный удар по задней части своего шлема". При этом он видел огнетушитель, но не знал, кто его кинул. После осмотра в больнице ему разрешили вернуться на службу.

Всего бывшему пожарному выдвинули четыре обвинения: умышленное проникновение в государственное учреждение, хулиганство, гражданские беспорядки и нападение на правоохранителей при исполнении ними служебных обязанностей.

Напомним, 6 января в Конгрессе проходило утверждение результатов выборов президента США, согласно которым победил демократ Джо Байден. С этим не согласились сторонники Трампа, которые устроили массовый митинг и захватили здание Капитолия.

В ходе захвата здания по официальным данным погибло 5 человек, а 52 были арестованы. Заседание пришлось прервать на несколько часов, но затем дебаты восстановились и победа Байдена была официально утверждена.