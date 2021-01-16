Восьмерых полицейских из Днепропетровской области будут судить за превышение должностных полномочий и создание преступной организации. Они ради повышения показателей заставляли местных идти на преступления.

Киевская областная прокуратура уже направила в суд обвинительный акт, передает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Следствием установлено, что на протяжении 2019-2020 годов полицейские с целью повышения показателей работы заставляли местных жителей идти на преступления – кражи, хранение наркотических веществ, оружия. На них оказывали психологическое давление и насилие. За совершение преступлений полицейские предоставляли пострадавшим деньги и наркотические вещества, а после этого – привлекали к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора уточнили, что всего в схеме было задействовано восемь полицейских Павлоградского отделения полиции ГУ НП Нацполиции в Днепропетровской области, среди которых – начальник отделения полиции и его заместитель.

Сейчас продолжается досудебное расследование следователями территориального управления ГБР, которое расположено в Киеве.

Полицейских из Днепропетровской области будут судить. Фото: gp.gov.ua

Ранее мы писали, что правоохранители раскрыли преступную банду, которая изготавливала и сбывала наркотики в нескольких областях.

Также сообщали, что в Киевской области полиция поймала банду наркоторговцев, в которую входил семейный врач.