Советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович рассказал, чем закончилась встреча советников лидеров стран "Нормандской четвертки" в Берлине, которая прошла 12 января.

Об этом он сообщил в комментарии "Стране".

"Переговоры длились более шести часов и были достаточно напряженными. Не в том смысле, что все друг на друга кричали – просто идет тяжелая позиционная борьба, все ищут возможные варианты решения конфликта на Донбассе. Насколько я понял, россиян в первую очередь интересует проблема политического регулирования и проведения выборов. Но глава ОП Андрей Ермак выставил красные линии и не намерен их пересекать – это демилитаризация (вывод войск) и получение контроля над границей, а после – проведение выборов. Что и предполагает "План совместных шагов", – сказал Арестович.

По его словам, переговоры "продвигаются по миллиметру".

"Именно потому, что мы не уступаем по вопросу "красных линий" и защищаем национальные интересы, переговоры продвигаются по миллиметру. Но сам факт того, что Россия предварительно согласилась на следующую встречу 22 января – всего через две недели, – показывает, что они стали весьма заинтересованы в продолжении переговоров такого формата. Я вообще давно не припомню такой интенсификации контактов. Между предыдущими встречами был интервал в несколько месяцев, а теперь – всего две недели. Значит, как мне кажется, Россия заинтересована в принятии разумных компромиссных решений", – заявил советник украинской делегации в ТКГ.

Арестович затруднился давать прогнозы о том, будут ли приняты какие-либо решения по Донбассу на предстоящей встрече.

"Из-за длительной истории конфликта на Донбассе и необходимости учитывать интересы посредников – Франции и Германии, – часами приходится обсуждать нюансы. Как трактовать то или иное слово, что скажет международное право… Все стороны высказались – каждая по 15 минут. Потом вопросы, дебаты. Это длительная работа. Чтобы прийти к какому-то общему решению, нужно несколько таких встреч. И они продолжатся. Наши цели те же: сначала контроль над границей, потом выборы. А также обмен пленными и открытие КПВВ", – заявил Алексей Арестович.

Напомним, 12 января, в Берлине прошла встреча "нормандской четверки" на уровне советников. На встрече присутствовали от Украины - глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, а от России - заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак.

Как сообщалось, в Офисе президента увидели конструктив во встрече Ермака и Козака в Берлине.