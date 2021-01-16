На украинском телеканале NewsOne назвали внеплановую проверку Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания фактом прямого давления на свободу мысли в стране.

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте телеканала.

"Примеряв на себя роль цензора, Нацсовет уже атакует не только телеканал, но и знаковых публичных деятелей. Вячеслав Пиховшек - заслуженный журналист Украины, медиаэксперт, аналитик - был приглашен в эфир телеканала NewsOne как гость проекта. На программе он высказывал свое субъективное мнение как приглашенный эксперт, а не журналист, телеведущий канала", - говорится в сообщении.

При этом в NewsOne напомнили Нацсовету, что экспертное мнение является личной позиций публичного человека. Ее он имеет право высказывать в эфире, никого ни к чему не "призывая". Более того, это обосновано и концепцией проекта "Эпицентр украинской политики", в котором каждый приглашенный эксперт защищает свою позицию.

"Исходя из вышесказанного, мы расцениваем решение Нацсовета о внеплановой проверке вещателя как факт преследования публичного человека за наличие собственного мнения, отличного от того, которое регулятор считает верным. А также как очередную попытку цензурирования эфира и давления на независимый телеканал на надуманных основаниях", - сказано в заявлении.

Напомним, Нацсовет назначил ООО "Новости 24 часа" (спутниковый телеканал NewsOne) внеплановую проверку из-за выпуска передачи "Эпицентр украинской политики", в ходе которой обсуждалась защита русскоязычного населения Украины.

Также мы писали о том, что Нацсовет по ТВ вынес предупреждение телеканалу "Наш" за показ отрывка пресс-конференции Путина.