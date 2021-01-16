Утром в субботу, 16 января, в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях выпадет небольшой снег. В Донецкой области на дорогах появляются снежные заносы. Но по основным трассам проезд обеспечен.

Об этом сообщила пресс-служба Укравтодора.

"По состоянию на 06:00 16 января небольшой снег выпадает в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях, где за сутки выпало от 3 до 5 см снега. Температура воздуха колеблется от -9 до -18 градусов. Покрытие на дорогах государственного значения в областях с осадками мокрое и местами заснеженное, в Донецкой области на дорогах возникают снежные переметы, в остальных областях сухое", - говорится в сообщении.

На перевальных участках дорог, как указано, - небольшой снег, прирост снежного покрова за сутки 1-3 см. Температура воздуха - -11...-16 градусов. Состояние покрытия местами мокрое.

По данным ведомства, в областях, где наблюдаются осадки, выполняются работы по очистке проезжей части от снега. Также осуществляется обработка дорог противогололедными материалами.

"Проезд по всем участкам дорог государственного значения обеспечен", - отметили дорожники.

Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 1196 единиц техники и 1614 рабочих.

В то же время в ГСЧС сообщили, что, по информации синоптиков, 16 января на дорогах Украины гололедица (I уровень опасности, желтый).

"Уважаемые водители! Будьте внимательными и осторожными! Соблюдайте скоростной режим, дистанцию и избегайте опасных маневров", - призвали спасатели.

Напомним, ранее синоптики сообщили, какой будет погода в Украине перед Крещением.

Также мы писали, что вчера в Украине выпало уже до 35 см снега. На дорогах образовалась гололедица.