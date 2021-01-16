Руководство мессенджера WhatsApp решило перенести начало действия скандального обновленного пользовательского соглашения с 8 февраля на 15 мая.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Мы переносим дату, когда пользователям будет предложено посмотреть и принять [новые] условия. За это время пользователи смогут лучше ознакомиться с обновлениями и принять их", - сказано в сообщении.

Также компания обещает, что будет работать над устранением дезинформации об обновлениях конфиденциальности.

В WhatsApp заявили, что не могут, как и Facebook, видеть личную переписку пользователей, а все сообщения защищены сквозным шифрованием.

Напомним, в начале января WhatsApp сообщил, что вводит новые правила конфиденциальности, которые пользователи восприняли таким образом, что теперь они должны будут делиться собранными о них данными с компанией Facebook, владеющей мессенджером.

Как сообщалось, после этого всего за трое суток в Telegram добавились 25 млн новых пользователей.