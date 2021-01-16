Сегодня, 16 января, в Украине вступила в силу норма закона о тотальной украинизации, согласно которой вся сфера обслуживания должна перейти на украинский язык, кроме случаев, когда потребитель отдельно попросил обслуживать его на другом языке.

Документ опубликован на сайте Верховной Рады.

В частности, вступает в силу статья 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которая закрепит окончательный переход сферы обслуживания на государственный язык.

Документ предполагает, что все поставщики услуг, независимо от формы собственности, будут обязаны обслуживать потребителей на украинском языке. Это касается супермаркетов, интернет-магазинов, кафе, банков, АЗС, аптек и т.п.

Также по закону производители и продавцы в Украине обязаны предоставлять потребителям информацию о товарах, работах или услугах на государственном языке. Но такая информация может дублироваться на любой другой язык.

При этом только по просьбе клиента поставщик услуг или продавец могут (но не обязательно) осуществить обслуживание другом языке.

Самих продавцов, официантов и прочих работников сферы услуг с завтрашнего дня штрафовать не смогут - для штрафы начинают действовать только с 16 июля 2022 года (им грозит взыскание от 5100 до 6800 гривен).

Но, как пояснила в своей статье для "Страны" известный юрист и экс-министр юстиции Елена Лукаш, штрафы для предпринимателей из сферы услуг могут вводиться уже с 16 января.

Напомним, ранее "Страна" разбиралась, чего ждать от нового витка украинизации и ответила на пять главных вопросов о политических последствиях и основных изменениях с 16 января.

Кроме того, мы подробно писали о том, что делать, если вас начнут кошмарить за русский язык после 16 января.