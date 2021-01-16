В ночь с пятницы на субботу, 16 января, администрация социальных сетей Facebook и Instagram решила разблокировать аккаунты действующего президента США Дональда Трампа.

Страницы снова отображаются на платформах Facebook и Instagram.

Так, на обеих страницах главы Белого дома последние посты датированы средой, 6 января. Именно тогда произошел штурм Капитолия в Вашингтоне, после которого администрация соцсетей приостановила работу аккаунтов президента.

Напомним, что Twitter заблокировал аккаунт Трампа навсегда. Официальное объяснение соцсети сводится к тому, что платформу могут использовать для подстрекательства к насилию. Сам Трамп и его сторонники считают, что это проявление тотальной цензуры.

Также "Страна" рассказывала, что всего Дональда Трампа заблокировали на 12 социальных платформах. Среди них Spotify, Snapchat, Shopify, Reddit, Twitch, YouTube, TikTok и Pinterest.