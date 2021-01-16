Инаугурацию избранного президента США Джо Байдена, которая состоится в среду, 20 января, будет транслировать телеканал общественного вещателя Украины - "UA:Перший" ("Суспильне ТВ").

Об этом пресс-служба посольства США в Киеве сообщила в Facebook.

"Телеканал общественного вещателя "UA:Перший", совместно с America House Kyiv и Посольством США в Украине, проведут трансляцию инаугурации Джо Байдена как 46-го президента США", - сказано в сообщении.

Начало трансляции запланировано на 20 января в 18:15. Кроме самого процесса инаугурации, в эфире обсудят избирательную систему США.

Отметим, что Национальная общественная телерадиокампания ("Суспильне"), которая полностью финансируется государством, в 2021 году запросила более 2 миллиардов гривен на свое существование. При этом планируется, что доходы будут в 30 раз меньше - они составят всего 73 миллиона гривен.

Напомним, торжественная церемония вступления Байдена в должность состоится 20 января на ступенях Капитолия в Вашингтоне в полдень по местному времени (19:00 по Киеву).

В связи с этим в Вашингтоне на улицы выведут десятки тысяч правоохранителей и перекроют центр.

При этом действующий лидер США Дональд Трамп намерен покинуть Белый дом в день самой инаугурации, за несколько часов до вступления Байдена в должность.