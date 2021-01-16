В Украине за минувшие сутки выявили 7 729 случаев коронавируса. Это почти на 500 случаев меньше, чем днем ранее, когда сообщалось о 8 199 новых пациентах с Covid-19. До субботы, 16 января, в Украине четыре дня подряд наблюдалось увеличение прироста больных.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная министром здравоохранения Максимом Степановым в Facebook в субботу, 16 января.

Общее число подтвержденных случаев Covid-19 в стране достигло 1 154 692. Из них 20 686 оказались летальными (+144 за сутки). Выздоровело уже 857 183 пациентов (+9 792). В Украине провели уже 5 934 439 ПЦР-тестов на коронавирус. За прошлые сутки протестировали 48 700 человека (методом ПЦР - 29 363, методом ИФА - 19 337). В больницы вчера попали 2 083 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (821), Запорожской (696), Днепропетровской (586), Донецкой (540) и Львовской (485) областях.

Напомним, сейчас в Украине действует локдаун, который начался 8 января и должен завершиться 24-го. По данным премьера Шмыгаля, продлевать его не планируют.

Также мы писали о том, что в разгар пандемии коронавируса заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине упала ниже эпидпорога.