Ублажают женщин за деньги. Запорожский горсовет рассказал как нарушают закон жители города за его пределами
Административная комиссия при исполнительном комитете Запорожского городского совета проанализировала, в каких регионах Украины работают запорожцы и какие административные правонарушения совершают на, так сказать, чужбине.
Списком самых курьезных случаев комиссия поделилась в своем Фейсбуке.
Административные комиссии рассматривают дела в отношении граждан, зарегистрированных на соответствующей территориальной единице независимо от того, где они совершают правонарушение.
Согласно протоколам, которые поступают в запорожский орган из других регионов, запорожцы:
- в Киеве постоянно торгуют в неустановленных местах либо не убирают прилегающую территорию;
- в Харькове разбрасывают мусор на улицах;
- во Львове девушки из Запорожья занимаются проституцией, а мужчины курят в общественных местах;
- в Луцке паркуются на тротуарах;
- в Днепре молодой запорожец оказывал интимные услуги местным дамам всего-то (так в комиссии и написали - Ред.) за 1500 гривен, а другие мужчины расклеивали объявления о скупке волос на столбах;
- в Кирилловке летом запорожцы торговали без соответствующих разрешительных документов и продавали алкогольные напитки несовершеннолетним;
- в Мариуполе устанавливали незаконные МАФы;
- в Борисполе продавали алкогольные напитки несовершеннолетним.
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