Административная комиссия при исполнительном комитете Запорожского городского совета проанализировала, в каких регионах Украины работают запорожцы и какие административные правонарушения совершают на, так сказать, чужбине.

Списком самых курьезных случаев комиссия поделилась в своем Фейсбуке.

Административные комиссии рассматривают дела в отношении граждан, зарегистрированных на соответствующей территориальной единице независимо от того, где они совершают правонарушение.

Согласно протоколам, которые поступают в запорожский орган из других регионов, запорожцы:

в Киеве постоянно торгуют в неустановленных местах либо не убирают прилегающую территорию;

в Харькове разбрасывают мусор на улицах;

во Львове девушки из Запорожья занимаются проституцией, а мужчины курят в общественных местах;

в Луцке паркуются на тротуарах;

в Днепре молодой запорожец оказывал интимные услуги местным дамам всего-то (так в комиссии и написали - Ред. ) за 1500 гривен, а другие мужчины расклеивали объявления о скупке волос на столбах;

) за 1500 гривен, а другие мужчины расклеивали объявления о скупке волос на столбах; в Кирилловке летом запорожцы торговали без соответствующих разрешительных документов и продавали алкогольные напитки несовершеннолетним;

в Мариуполе устанавливали незаконные МАФы;

в Борисполе продавали алкогольные напитки несовершеннолетним.

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