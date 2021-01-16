Один из запорожцев-мужчин "прославился" проституцией. Фото: yaustal.com

Административная комиссия при исполнительном комитете Запорожского городского совета проанализировала, в каких регионах Украины работают запорожцы и какие административные правонарушения совершают на, так сказать, чужбине. 

Списком самых курьезных случаев комиссия поделилась в своем Фейсбуке.

Административные комиссии рассматривают дела в отношении граждан, зарегистрированных на соответствующей территориальной единице независимо от того, где они совершают правонарушение.

Согласно протоколам, которые поступают в запорожский орган из других регионов, запорожцы: 

  • в Киеве постоянно торгуют в неустановленных местах либо не убирают прилегающую территорию;
  • в Харькове разбрасывают мусор на улицах;
  • во Львове девушки из Запорожья занимаются проституцией, а мужчины курят в общественных местах;
  • в Луцке паркуются на тротуарах;
  • в Днепре молодой запорожец оказывал интимные услуги местным дамам всего-то (так в комиссии и написали - Ред.) за 1500 гривен, а другие мужчины расклеивали объявления о скупке волос на столбах;
  • в Кирилловке летом запорожцы торговали без соответствующих разрешительных документов и продавали алкогольные напитки несовершеннолетним;
  • в Мариуполе устанавливали незаконные МАФы;
  • в Борисполе продавали алкогольные напитки несовершеннолетним.

Скриншот из Фейсбук Административной комиссии Запорожья

Ранее "Страна" рассказывала, в какой области Украины выявили больше всего проституток.

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