В Черновцах хотят обязать перевозчиков крутить в транспорте спокойную симфоническую музыку
В Черновцах водителей общественного транспорта планируют обязать транслировать в салонах классическую музыку "спокойного и размеренного характера".
Проект соответствующего постановления под названием "О введении трансляции симфонических произведений украинских и зарубежных композиторов-классиков в городском общественном транспорте и на остановках городского общественного транспорта в порядке реализации местной инициативы" появился на сайте Черновицкого горсовета.
В документе предложено следующее:
- поддержать местную инициативу о введении трансляции симфонических произведений украинских и зарубежных композиторов-классиков уравновешенного, спокойного и размеренного характера в городском общественном транспорте и на остановках городского общественного транспорта;
- обязать перевозчиков транслировать в городском общественном транспорте произведения, указанные в предыдущем пункте;
- обнародовать решение на официальном вебпортале Черновицкого городского совета;
- организацию выполнения решения возложить на департамент жилищно-коммунального хозяйства, управления культуры, отдел международных отношений, информации и связей с общественностью Черновицкого городского совета;
- контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию городского совета по вопросам гуманитарной политики и по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды.
Проект постановления депутаты рассмотрят на сессии горсовета 28 января.
В Украине власти и активисты периодически порываются как-то контролировать музыкальное сопровождение поездок в общественном транспорте. Так, в 2016 году в Николаеве водителям маршруток запретили слушать музыку во время езды.
А год спустя в Киеве собирали подписи под петицией с предложением запретить водителям общественного транспорта включать в салоне музыку, особенно русскую попсу и шансон.