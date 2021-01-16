В Черновцах водителей общественного транспорта планируют обязать транслировать в салонах классическую музыку "спокойного и размеренного характера".

Проект соответствующего постановления под названием "О введении трансляции симфонических произведений украинских и зарубежных композиторов-классиков в городском общественном транспорте и на остановках городского общественного транспорта в порядке реализации местной инициативы" появился на сайте Черновицкого горсовета.

В документе предложено следующее:

- поддержать местную инициативу о введении трансляции симфонических произведений украинских и зарубежных композиторов-классиков уравновешенного, спокойного и размеренного характера в городском общественном транспорте и на остановках городского общественного транспорта;

- обязать перевозчиков транслировать в городском общественном транспорте произведения, указанные в предыдущем пункте;

- обнародовать решение на официальном вебпортале Черновицкого городского совета;

- организацию выполнения решения возложить на департамент жилищно-коммунального хозяйства, управления культуры, отдел международных отношений, информации и связей с общественностью Черновицкого городского совета;

- контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию городского совета по вопросам гуманитарной политики и по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды.

Проект постановления депутаты рассмотрят на сессии горсовета 28 января.

В Украине власти и активисты периодически порываются как-то контролировать музыкальное сопровождение поездок в общественном транспорте. Так, в 2016 году в Николаеве водителям маршруток запретили слушать музыку во время езды.

А год спустя в Киеве собирали подписи под петицией с предложением запретить водителям общественного транспорта включать в салоне музыку, особенно русскую попсу и шансон.