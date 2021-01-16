Государственная налоговая служба (ГНС) сообщила, что из-за отсутствия в базе налогообложения транспортным налогом некоторых моделей авто Mclaren премиум-класса их хозяева не уплатили такой налог.

В ГНС заявили, что в связи с этим инициируют расширение упомянутой базы.

В Службе привели статистику, согласно которой в январе-декабре 2020 года физическими лицами - плательщиками транспортного налога в местные бюджеты было уплачено 93,3 млн гривен.

В течение 2020 года 843 человека купили 855 легковых автомобилей 2020 года выпуска, среднерыночная стоимость которых составляет более 1 771,1 тыс. грн, в том числе 151 транспортное средство стоимостью более 3 млн грн. Четверо из этих граждан подали декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2019 в НАПК.

Это косвенно свидетельствует о финансовой состоятельности граждан.

При этом ГНС добавили, что контролируют своевременность, достоверность и полноту уплаты налогов. И заметили, что владельцы некоторых роскошных автомобилей избежали уплаты налога на транспорт.

"ГНС в рамках выполнения функций по реализации налоговой политики инициирует перед Минэкономразвития вопросы расширения базы налогообложения транспортным налогом. Такие модели авто Mclaren, как 720 S, 570 S, 540 C, ориентировочной стоимостью свыше 200 тыс. долларов на официальном веб-сайте Минэкономразвития в 2020 году отсутствуют, а потому не были объектами налогообложения", - написано на сайте Службы.

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