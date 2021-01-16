Известный украинский врач-педиатр и ведущий Евгений Комаровский рекомендует не спасать детей от сквозняков, а "познакомиться с ним а младенчестве".

Соответствующую свою цитату от опубликовал в своем Instagram.

"Нельзя прожить жизнь, ни разу не встретившись со сквозняком. Так лучше познакомиться с ним в младенчестве, перестав бояться, чем взрослым и солидным дядей кричать на весь автобус: "Закройте окно, сквозит!", - написано на картинке в его аккаунте.

В комментариях недовольные мамы не согласились с мнением эксперта.

"...Ничего, что половина детей болеет воспалением, зато закаленные", - возмутилась женщина в комментарии.

"...странный совет. Сквозняк и открытая форточка не одно и то же", - добавила другая девушка.

Многие подписчики доктора согласились с его советом.

"Все правильно! Надо укреплять детский организм", - написала девушка в комментарии.

"Согласна, не понимаю вечно укутанных детей, а потом чуть ветерок и привет насморк и горло", - добавила еще одна девушка.

Напомним, ранее и экс-министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун призывала не бояться сквозняков. Она говорила, что для того, чтобы чувствовать себя в тонусе и быть здоровым - нужно чаще дышать свежим воздухом и время от времени проветривать помещение.

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