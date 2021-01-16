Конституционный суд Украины открыл конституционное производство для рассмотрения конституционности постановления Верховной Рады № 807-ІХ "Об образовании и ликвидации районов" от 17 июля 2020 года.

Об этом сообщается на сайте органа в разделе "Конституционные представления".

Представление касательно упомянутого документа подали 49 народных депутатов Украины в октябре минувшего года по поручению Юлии Темишенко и Сергея Власенко из "Батькивщины". Они требуют установить соответствие Конституции Украины постановления.

В ответ на их представление коллегия судей КСУ и открыла конституционное производство по делу. Сейчас идет подготовка дела к рассмотрению на пленарном заседании Палаты суда.

Аргументы авторов представления следующие:

обжалуемое постановление изменило элементы территориального устройства, которое может определять исключительно закон;

укрупнив отдельные районы, Верховная Рада ограничила право на доступ к суду, поскольку важными элементами доступности суда как института является территориальная близость суда и стабильность судебной системы;

Верховная Рада создала правовую неопределенность в отношении территориальной юрисдикции местных судов.

В представлении также заявлено ходатайство о признании производства по этому делу неотложным "с целью минимизации последствий, которые могут быть нанесены постановлением".

Как писала "Страна", принять постановление о перекройке районов Раде рекомендовал 1 июля комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Мы также объясняли, зачем своим постановлением Рада вчетверо уменьшила количество районов.