В Харькове мужчина выстрелил из пневматического оружия в котенка. Правоохранители открыли уголовное дело против него из-за жестокого обращения с животным.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона в пятницу, 15 января.

Сообщение о жестоком обращении с котенком правоохранители получили вечером в четверг, 14 января.

"В 19:15 в отдел полиции №2 Харьковского районного управления полиции №3 обратилась 36-летняя женщина. Она сообщила, что 12 января около 11:00 житель микрорайона выстрелил из пневматического оружия в ее котенка. В результате животное пострадало.

По данным полиции, накануне сообщение о данном событии появилось в социальных сетях. Автор публикации указал, что данный гражданин постоянно совершает издевается над животными.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч.1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет. Следственные действия продолжаются.

Ранее мы писали, что волынскую студентку осудили на 2 года за жестокое обращение с котенком.

Также рассказывали, что под Львовом подростки ради веселья избили трубой собаку в мешке.