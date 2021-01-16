Заслуженный врач Украины, инфекционист Ольга Голубовская призвала украинцев не пытаться самостоятельно разобраться в схемах терапии и диагностики COVID-19, а довериться в этих вопросах профессионалам.

Об этом она написала в своем Фейсбук.

Приводим обращение известного украинского специалиста.

Насмерть перепуганные ситуацией с коронавирусной инфекцией украинцы, абсолютно не доверяющие никому и потому живущие по принципу "спасение утопающих - дело рук самих утопающих", стали быстро вникать в имеющиеся схемы терапии и лабораторной диагностики COVID-19. Страшные слова - цитокиновый шторм, ферритин, интерлейкин, тропонин и т.д. - еще больше заставляли углубляться в дебри происходящих процессов. Теперь любой порядочный человек с позитивным ПЦР на SARS-CoV-2 (в т.ч. без клинических проявлений) обязательно должен знать свой уровень С-реактивного белка, лимфоцитов, пресловутых ферритина с интерлейкинами и прокальцитонина. И если эти показатели изменены, то никакие наши уговоры о том, что ничего страшного, что это не коррелирует с клиникой и нормально для данного периода болезни - пустой звук. Все анализы пересдаются в разных лабораториях по пять раз, что ещё более усиливает тревожность из-за часто несовпадающих результатов...

Поэтому, что хочу сказать, дорогие друзья: ей-богу, не заморачивайтесь... Диагноз ставится только по совокупности клинико-лабораторных данных с учетом особенностей течения заболевания, периода болезни, преморбидного фона и т.д. Оставьте эту головную боль докторам... И помните, что главное в лечении инфекционных болезней - не мешать больному правильно болеть.

За это время я перечитала с интересом рассказы многих из вас, включая докторов, о своей болезни и о ее лечении. Интересно, психология лечения у докторов разная, с оттенком специализации.

Вот все инфекционисты лечатся приблизительно так, как я:

температуру тела, несмотря на сильную интоксикацию, не сбивала (за редким исключением);

антибиотики не принимала (несмотря на температуру до 40 градусов);

с первых дней болезни - противовирусный препарат, несмотря на постоянно отрицательные тесты ПЦР из разных, в т.ч. референс, лабораторий;

антикоагулянт.

А когда становилось чуть легче, надевала халат, носки с дедом Морозом, брала свой внезапно обострившийся радикулит с ковидом и вместе с ними ходили смотреть больных.

Конечно, не все так просто, друзья... Но не забивайте голову сложными вопросами, над которыми мы работаем всю свою жизнь, не обижайтесь, когда вам не назначают без показаний антибиотики, гормоны, и не бегайте по разным лабораториям в поисках истины.



Ранее Голубовская рассказывала, сможет ли локдаун остановить коронавирус в Украине.

Как сообщала "Страна", в декабре известная врач заразилась коронавирусом и была госпитализирована.