Директор российского Института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин рассказал о разработке учреждением нового теста на COVID-19. Он способен выявлять коронавирус весьма быстро - за 60-90 минут.

Как сообщает РИА Новости, об этом Акимкин доложил на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой.



"Наш институт со специалистами других институтов разработал практически и опробовал тест на основе петлевой изотермической амплификации, который позволяет сократить время исследования в три-четыре раза. По чувствительности и специфичности он не уступает классическим ПЦР, опробовано нашими институтами с положительной оценкой", - сказал директор института.



Он также добавил, что в ближайшее время на регистрацию направят тест-систему для выявления британского штамма COVID-19.



Акимкин пояснил, что российские специалисты подготовили набор праймеров и зондовс в кратчайшие сроки в новогодние праздники.



"Этот вирус характеризуется прежде всего тем, что, по данным публикаций, он более контагиозен и характеризуется более высокой вирусной нагрузкой. Вчера на РНК реального вируса мы получили реальный положительный ответ, который позволяет нам детектировать сегодня вирус с мутацией британской и без мутации", - пояснил он.

Результаты существующих экспресс-тестов на коронавирус обычно уже готовы через 30 минут. А результатов обычного ПЦР-теста приходится ждать день.

Ране "Страна" писала, что в Украине 90% ПЦР-тестов имеет российское происхождение.

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