В Бразилии зарегистрировали повторный случай заражения новым штаммом коронавируса, ранее выявленным в Японии. Его обнаружили у 29-летней женщины.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Бразилии.

По их данным, власти бразильского штата Амазонас подтвердили повторное заражение новым штаммом, характерным для этого региона.

В ведомстве сообщили, что коронавирусная болезнь была выявлена у 29-летней женщины впервые 24 марта 2020 года, а 30 декабря ПЦР-тест показал второй положительный результат.

"Проведенный анализ показал набор мутаций, совместимый с вариантом вируса SARS-CoV-2, недавно идентифицированным министерством здравоохранения Японии, но происходящим из Амазонаса", - рассказали в Минздраве.

В штате Баия расследуют и второй возможный случай повторного заражения коронавирусной инфекцией. Речь идет о "южноафриканском" штамме, но окончательных результатов тестов пока нет.

Напомним, в мире выявили уже 12 тысяч мутаций коронавируса.

Также мы писали, что во Всемирной организации здравоохранения предсказывают дальнейшие мутации коронавируса.