Появился график строительства заключительного отрезка "Северного потока - 2"
Датское энергетическое агентство обнародовало график строительства газопровода "Северный поток - 2". Из него следует, что работы в водах Дании начнутся 25 января, а завершатся в мае.
График опубликовало в своем Телеграм-канале РИА Новости.
Временной отрезок активных работ в датских водах помечен красными линиями. Он завершается в середине последней недели мая. После этого стартует укладка в водах Германии (помечена голубым).
С 15 января должны начаться приготовления и необходимые испытания на участке.
Выполнять работы будет якорный трубоукладчик "Фортуна" в сопровождении судов "Артемис" и "Мурман".
Как сообщала "Страна", строительство газопровода должно было возобновиться 15 января, но его отложили на несколько дней, чтобы проверить техническое состояние оборудования.
Также мы писали, что Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии продлило разрешение на прокладку трубопровода в исключительной экономической зоне ФРГ.