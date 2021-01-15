Датское энергетическое агентство обнародовало график строительства газопровода "Северный поток - 2". Из него следует, что работы в водах Дании начнутся 25 января, а завершатся в мае.

График опубликовало в своем Телеграм-канале РИА Новости.

Временной отрезок активных работ в датских водах помечен красными линиями. Он завершается в середине последней недели мая. После этого стартует укладка в водах Германии (помечена голубым).

С 15 января должны начаться приготовления и необходимые испытания на участке.



Выполнять работы будет якорный трубоукладчик "Фортуна" в сопровождении судов "Артемис" и "Мурман".

Как сообщала "Страна", строительство газопровода должно было возобновиться 15 января, но его отложили на несколько дней, чтобы проверить техническое состояние оборудования.

Также мы писали, что Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии продлило разрешение на прокладку трубопровода в исключительной экономической зоне ФРГ.