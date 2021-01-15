Художественного руководителя детского юмористического журнала "Ералаш" Борис Грачевский, который умер от осложнений коронавирусной болезни, похоронят на Троекуровском кладбище.

Об этом сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России в пятницу, 15 января.

Прощание с создателем киножурнала "Ералаш" пройдет в воскресенье, 17 января, в Доме кино, сообщили в Союзе кинематографистов России. Церемония начнется в 11:00. Похоронят Бориса Грачевского на Троекуровском кладбище.

Борис Грачевский являлся худруком "Ералаша" с 2002 года, написал 11 сценариев для киножурнала, поставил ряд сюжетов в качестве режиссера-постановщика, а также сыграл ряд ролей в качестве актера, в некоторых сюжетах озвучил текст от автора. Также он известен по постановке фильмов "Крыша" и "Между нот, или тантрическая симфония". Выступал как автор проекта "Социальная реклама".

Напомним, создатель "Ералаша" узнал, что заразился коронавирусом 21 декабря и после этого находился дома.

27 декабря создателя "Ералаша" госпитализировали в больницу с пневмонией. У него усилились одышка и слабость. Назначенные препараты не давали видимых результатов, поэтому Грачевского перевели в реанимацию. Его подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. В четверг, 14 января, Борис Грачевский умер.