Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера (Санкт-Петербург, Россия) Арег Тотолян назвал сроки сохранения иммунитета к коронавирусу.

По его словам, организм переболевшего COVID-19 способен противостоять новому заражению коронавирусом как минимум восемь месяцев.

Его слова приводит Телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

"У переболевших COVID-19 по крайней мере в течение восьми месяцев сохраняется иммунитет к вирусу, в том числе клеточный", - сказал Тотолян.

Данные россиянина подтверждаются результатами исследования австралийских ученых. Они выяснили, что через восемь месяцев после излечения от COVID-19 в организмах переболевших продолжают существовать антитела, которые "помнят", как бороться коронавирусом.

А вот по мнению британских специалистов, люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, с высокой степенью вероятности защищены от повторного заражения в течение полугода.