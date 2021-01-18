Вечером 18 января, в Крещенский сочельник, незамужние девушки ворожили на судьбу и суженого. Считалось, что в этот день гадания будут особенно правдивыми.
Собрали пять простых и интересных вариантов гаданий, которые могут скрасить вечер.
1. Гадание на фасоли
Девушки загадывали желание и рассыпали на блюдо фасоль. Затем пересчитывали фасолины. Четное число означало, что желание не сбудется. Нечетное - что сбудется.
2. Гадание на бумажках
Перед сном можно записать 12 своих желаний на бумажках и свернуть их трубочками. Утром, сразу после пробуждения, нужно вытащить три. Что на них написано - то сбудется в первую очередь.
3. Гадание на чашках
Нужно взять шесть чашек и положить в них такое содержимое. В одну немного соли. В другую - немного сахара. В третью - кусочек хлеба. В четвертую - колечко. В пятую - монетку. В шестую - спичку.
Далее девушки по очереди завязывали друг другу глаза платком и перемешивали чашки. По тому, какая чашка досталась вслепую, судили, каким будет год.
Соль - к слезам, сахар - к сладкой жизни, хлеб - сытая жизнь, монетка - богатая, кольцо - замужество, спичка - ребенок.
4. Гадание га суженого
Это одно из самых простых гаданий. Перед сном нужно написать на бумажках побольше мужских имен. Сложить их под подушку. А утром достать одну из бумажек - на ней будет имя суженого.
5. Гадание по забору
Для этого гадания нужно найти забор из досок. Проходя по улице, девушки считали планки, приговаривая: "Богатый, бедный, вдовец, холостой". Одна доска - одно качество. На какой планке считалка остановится - такой будет муж.