Вечером 18 января, в Крещенский сочельник, незамужние девушки ворожили на судьбу и суженого. Считалось, что в этот день гадания будут особенно правдивыми.

Собрали пять простых и интересных вариантов гаданий, которые могут скрасить вечер.

1. Гадание на фасоли

Девушки загадывали желание и рассыпали на блюдо фасоль. Затем пересчитывали фасолины. Четное число означало, что желание не сбудется. Нечетное - что сбудется.

2. Гадание на бумажках

Перед сном можно записать 12 своих желаний на бумажках и свернуть их трубочками. Утром, сразу после пробуждения, нужно вытащить три. Что на них написано - то сбудется в первую очередь.

3. Гадание на чашках

Нужно взять шесть чашек и положить в них такое содержимое. В одну немного соли. В другую - немного сахара. В третью - кусочек хлеба. В четвертую - колечко. В пятую - монетку. В шестую - спичку.

Далее девушки по очереди завязывали друг другу глаза платком и перемешивали чашки. По тому, какая чашка досталась вслепую, судили, каким будет год.

Соль - к слезам, сахар - к сладкой жизни, хлеб - сытая жизнь, монетка - богатая, кольцо - замужество, спичка - ребенок.

4. Гадание га суженого

Это одно из самых простых гаданий. Перед сном нужно написать на бумажках побольше мужских имен. Сложить их под подушку. А утром достать одну из бумажек - на ней будет имя суженого.

5. Гадание по забору

Для этого гадания нужно найти забор из досок. Проходя по улице, девушки считали планки, приговаривая: "Богатый, бедный, вдовец, холостой". Одна доска - одно качество. На какой планке считалка остановится - такой будет муж.