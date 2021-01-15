В пятницу, 15 января, Украину местами замело снегом до 35 сантиметров. Самые обильные осадки идут на северо-западе и западе страны. Там выпало уже до полуметра снега.

Об этом гласят данные Укргидрометцентра, опубликованные в Фейсбуке.

По данным синоптиков, в Карпатах идут метели. Меньше всего снега выпало в центральной части и на юге. Согласно данным Укргидрометцентра, на одной из вершин украинских Карпат - Пожижевской, высота снежного покрова составляет более 53 сантиметров.

Напомним, 15 января, в Украине похолодало, местами температура упала до -11. По всей территории страны идет снег, за исключением Одесской, Херсонской, Запорожской и Николаевской области.

Также мы писали, что к концу недели похолодание усилится до -23 градусов. В начале следующей недели и на Крещение (19 января) морозы в Киеве окрепнут до -15...-20 градусов ночью.