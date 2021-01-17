Шведская биотехнологическая компания Cyxone, специализирующаяся на разработке лекарств против ревматоидного артрита, рассеянного склероза и ОРВИ, подала заявку на проведения в Украине испытаний своей продукции.

Шведы хотят привлечь украинцев ко второй фазе клинических испытаний эффективности препарата для больных ревматоидным артритом "Рабексимод" в терапии COVID-19.

Как говорится в пресс-релизе на сайте компании, кроме Украины заявки на испытание поданы в Словакии и Венгрии.

Cyxone уже получила одобрение регулирующих органов на начало второй фазы двойного слепого плацебо-контролируемого клинического исследования в Польше. Во время исследования будет оцениваться эффективность и безопасность перорального (то есть через рот) применения "Рабексимода" для предотвращения прогрессирования заболевания у госпитализированных пациентов с COVID-19 и сокращения времени до выздоровления.

В исследовании примут участие 300 пациентов в клинических центрах, в том числе в Польше и еще трех странах Европы.

Предварительные результаты Cyxone планирует объявить в третьем квартале 2021 года.

В ходе клинических испытаний эффективность "Рабексимода" оценивается у пациентов с COVID-19 средней степени тяжести, которым требуется кислородная терапия, но не поддержка искусственной вентиляции легких.

При положительном результате исследования Cyxone намерена получить разрешение на использование лекарства в экстренных случаях. Кроме того, компания продолжит изучение эффективности "Рабексимода" для лечения COVID-19 и других вирусных респираторных заболеваний, а также ревматоидного артрита.

Как писала "Страна" весной Владимир Зеленский рассказывал об испытаниях украинского препарата от COVID-19. С тех пор ни о самом препарате, ни о результатах испытания слышно не было.

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