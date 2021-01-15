В 2020 году четыре украинских города попали в рейтинг по самым большим задержкам времени для автомобильного трафика в 2020 году. Среди них Одесса, Харьков и Днепр, а также Киев, который оказался на десятом месте в этом списке.

Такие данные ежегодного рейтинга Traffic Index 2020 публикует компания TomTom, которая занимается производством навигаторов и созданием программного обеспечения для них.

Среди 416 городов мира по интенсивности автомобильных пробок на дорогах Одесса заняла 11-е место, Харьков - 13-е место, а Днепр оказался на 22-м месте в данном списке.

Согласно данным рейтинга, в Одессе было всего 47 дней в году с низким транспортным трафиком. Большинство из них выпали на март и апрель.

Средний показатель пробок на дорогах Харькова в 2020 году составил 43%. Самые большие пробки были в ноябре-декабре, пиковая загруженность была 24 декабря, а самые маленькие - в апреле.

В 2020 году задержка в Днепре составила 51%. Самым худшим днем года, когда пробки практически парализовали движение в городе, названо 24 декабря.

Напомним, что в первый день снегопада, 14 января, Киев "покраснел" из-за пробок. "Киевавтодор" для борьбы со снегом вывел на улицы более 400 человек для ручной уборки, а также 185 единиц специальной техники.

Также показывали фото километровой пробки по дороге в Буковель в первый день локдауна.