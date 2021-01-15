Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, почему в супермаркетах во время карантина запрещены к продаже некоторые группы товаров. По его словам, это сделано для снижения мобильности населения.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Украина 24" 15 января.

Шмыгаль напомнил, что постановление о введении карантина "зимних каникул" было принято и обнародовано еще 9 декабря. Тогда и началось обсуждение, каким будет карантин. Во время обсуждения были учтены все пожелания бизнеса и бизнес-ассоциаций, которые не противоречат логике карантина, были проведены консультации, в частности, с Верховной Радой.

"Задача усиленного карантина - снизить мобильность населения", - пояснил Шмыгаль.

Он добавил, что как бы ни относились к закрытым полкам в магазинах, натянутым лентам или пленкам, такие меры используют не только в Украине, но и во всем мире. Ограничения в некоторых странах даже гораздо жестче.

"Здесь не стоит вопрос, у кого лучшие противоэпидемические мероприятия. Стоит вопрос дать возможность людям быть дома и не иметь лишнего соблазна выходить из дома", - заявил глава правительства.

Он сказал что в супермаркетах разрешена продажа только определенных правительством категорий товаров первой необходимости, в то время как другие товары запрещены к продаже в любых магазинах.

"Мы вели не один диалог с представителями сетей, которые торгуют не продуктами питания. Вопрос справедливости очень важен. Не могут продаваться в продуктовом супермаркете игрушки, когда рядом стоит закрытый игрушечный магазин", - отметил Шмыгаль.

Правда, почему в одном супермаркете можно покупать жидкое мыло, но нельзя освежители воздуха, он не объяснил.

Ранее главный санврач Виктор Ляшко мотивировал запрет продавать тетрадки и колготки просьбой бизнеса.

"Страна" приводила заверение Шмыгаля о том, что локдаун не продлят после 24 января.