Перед крещением, 16-18 января, в Украине ожидаются сильные морозы. Температура ночью будет около 14-20 градусов ниже нуля, а в некоторых областях похолодает до -24.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

В субботу, 16 января, в западных регионах Украины ожидается небольшой снег, в остальной части страны будет ясная погода, без осадков. Температура днем в южных областях -5-7 градусов, в остальных регионах похолодает до -11-14 днем и до -16 ночью.

В воскресенье, 17 января, мороз усилится, в восточных регионах днем температура упадет до -15, а ночью похолодает еще сильнее, до -20. При этом по всей стране ожидается ясная погода, с переменной облачностью и без осадков. Исключение составят четыре области: Ужгородская, Тернопольская, Ивано-Франковская и Львовская. Там синоптики прогнозируют небольшой снег. На дорогах возможна гололедица.

В понедельник, 19 января, сохранится холодная погода. В южных областях днем будет -6-8 градусов, а ночью -10-12. в остальной части страны будет значительно холоднее, днем -12-14, а ночью -16-22. Ожидается переменная облачность и отсутствие осадков.

Напомним, на выходных в Украине ударят морозы до -25 градусов. Но синоптик рассказала, когда стоит ждать потепления.

Также сообщалось, что в мэрии Киева дали рекомендации киевлянам, как пережить сильный мороз.