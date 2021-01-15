В селе Пруды Киевской области 53-летний мужчина у себя дома в специальном помещении выращивал коноплю. Правоохранители сообщили ему о подозрении и изъяли наркозелье.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области на своей странице в Facebook в пятницу, 15 января.

Во время обыска правоохранители изъяли 75 растений конопли, лампы для обогрева, удобрения, вентиляционные устройства и другое оборудование и около 1,5 кг высушенного наркозелья.

"Изъятые вещественные доказательства направлены для проведения соответствующих экспертиз. Сейчас следователи Кагарлицкого отделение полиции по процессуальным руководством местной прокуратуры объявили злоумышленнику о подозрении. По ч. 2 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины", - рассказали в Нацполиции.

Санкция данной статьи предусматривает штраф от двух тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок до трех лет. По ч. 2 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины и предусматривает заключение на срок от трех до семи лет.

Ранее мы писали, что правоохранители раскрыли преступную банду, которая изготавливала и сбывала наркотики в нескольких областях.

Также сообщали, что в Киевской области полиция поймала банду наркоторговцев, в которую входил семейный врач.