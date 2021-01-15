На заключительном этапе ралли-марафона "Дакар"-2021 в Саудовской Аравии произошел необычный случай. Грузовик "КамАЗ" российской команды столкнулся с вертолетом организаторов марафона.

Соответствующее видео обнародовали в Twitter.

Инцидент произошел в пятницу, 15 января, в ходе 12-го этапа "Дакара". Во время спецучастка вертолёт организаторов решил пролететь прямо над грузовиком гонщика команды "КамАЗ-мастер" Антоном Шибаловым. На видео запечатлено, как он вплотную снизился к машине, а она, между тем, подпрыгнула на трамплине. В результате этого произошло небольшое столкновение. После чего оба вертолет и грузовик продолжили свой путь.

Ранее мы писали, что в ходе ралли-марафона "Дакар" в 2019 году российский экипаж сбил зрителя, за что был дисквалифицирован. Инцидент попал на видео.

Также сообщали, что словацкий мотогонщик Иван Якеш чудом остался жив после удара молнией во время ралли-марафона "Дакар", проходящего в Южной Америке.