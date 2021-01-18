19 января отмечают один из самых больших христианских праздников в году - Крещение Господне. Считается, что в этот день Иисус Христос в возрасте 30 лет принял крещение от Иоанна Крестителя в реке Иордан.

Накануне, 18 января, готовят "голодную кутью" и гадают. Собрали традиции, приметы, открытки и картинки на Крещение.

Традиции на Крещение

18 января отмечали крещенский сочельник. За стол садились только после первой звезды - отсюда и название вечера "голодная кутья". Это было центральное блюдо. Как и на Рождество готовили постные блюда, но их было не 12, а семь.

В народе верили, что в крещенскую ночь открываются небеса и все желания слышатся и исполняются. И даже животные в эту ночь обретают человеческую речь и общаются с Господом.

Также вечером незамужние девушки собирались гадать на суженого и судьбу.

Утром 19 января проходили праздничные богослужения. В церквях освящали воду. Ее приносили домой и хранили весь год. Считается, что она не портится долгое время, очищает от грехов. Освященной водой умывались во время болезней, кропили дом, чтобы отпугнуть злые силы.

После службы процессии священников и верующих с крестами и хоругвями отправлялись к водоему, чтобы освятить его воды. Для этого во льду заранее рубили прорубь в виде креста. А ледяной крест устанавливали рядом, облив свекольным квасом, символизируя кровь Христа.

После того, как священник опускал в воду крест, ее набирали домой все желающие.

Популярна народная традиция окунаться в прорубь на Крещение. Ранее мы писали, как подготовиться к крещенским окунаниям без вреда для здоровья, а также кому не следует идти в холодную воду.

С 20 января начинался зимний мясоед, который длится до Масленицы.

Открытки и картинки