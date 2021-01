В пятницу, 15 января, количество летальных исходов связанных с коронавирусом перевалило за 2 миллиона человек в мире. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что такая ситуация сложилась потому, что мир не смог сплотиться перед лицом пандемии.

Об этом Гутерриш рассказал в видеообращении, которое обнародовано в Twitter.

"Наш мир достиг душераздирающей отметки: пандемия Covid-19 унесла жизни двух миллионов человек", - cказал генсек ООН.

По мнению Гуттериша, последствия пандемии усугубляет то, что страны не действуют скоординировано. В частности, в то время как государства с высоким уровнем дохода довольно быстро получают препараты для вакцинации населения от коронавируса, даже покупая их больше, чем требуется, бедные страны не получают вакцины вообще.

Также генсек отметил, что производители должны усерднее работать в рамках программы COVAX - Глобальным фондом доступа к вакцинам, поставки препарата по всему миру должны быть достаточными и распространение справедливым. Кроме того, нужно работать над тем, чтобы население было уверенно в безопасности вакцины, это должны подтверждать факты.

"Глобальная сплоченность спасет жизни, защитит людей и поможет победить этот ужасный вирус",- сказал Гутерриш.

