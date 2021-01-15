Сенат начнет рассматривать процедуру импичмента президента Дональда Трампа всего через час после инаугурации его преемника Джо Байдена, хотя раньше сообщалось, что верхняя палата Конгресса приступит к этому на следующий день после церемонии.

Новую дату рассмотрение назвала газета Politico.

Согласно ее данным сведениям, изучение обвинений, выдвинутых в адрес Трампа Палатой представителей, начнется в Сенате 20 января в 13:00 по местному времени (20:00 по Киеву), если только все 100 членов верхней палаты законодательного органа не решат иначе. Вероятность же этого невелика.

Между тем по традиции церемония вступления в должность нового американского лидера, выпадающая на этот раз на 20 января, пройдет на ступенях Капитолия ровно в полдень.

Как написала газета, согласие всех сенаторов потребуется и для того, чтобы принять решение о параллельном разбирательстве дела об импичменте Трампа, а также рассмотрении и утверждении кадровых назначений Байдена и реализации его законотворческих инициатив.

Таким образом, кадровая и законодательная повестка дня Байдена, по всей видимости, вступит в Сенате в прямое столкновение с процессом импичмента Трампа, отмечает Politico.

Напомним, 13 января Палата представителей проголосовала за импичмент действующего американского лидера. Сторонники импичмента надеялись, что Сенат соберется до инаугурации Байдена, чтобы продолжить процедуру, однако лидер республиканского большинства в верхней палате отказался созывать законодателей для этого.