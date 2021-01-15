Одновременно заболеть Covid-19 и заразится вирусом гриппа может быть смертельно опасно. В таком случае может усилится тяжесть инфекции.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на слова директора центра "Вектор" Роспотребнадзора Рината Максютова.

"Достоверно было показано, что смешанная инфекция гриппа с последующим заражением новым коронавирусом, с одной стороны, приводит к значительному снижению репликации нового коронавируса более чем в миллион раз, но при этом приводит к усилению тяжести сезонного гриппа на модельных животных, вплоть до летального исхода", - заявил Максютов.

Напомним, в Украине заболеваемость гриппом и ОРВИ упала ниже эпидпорога. За все время эпидемсезона гриппом и ОРВИ переболело 6,3% населения страны.

Также сообщалось, что медики объяснили украинцам, как отличить грипп от ОРВИ по их симптомам.