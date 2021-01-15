В Таиланде в аэропорте Бангкока водитель автомобиля в нетрезвом состоянии и под воздействием наркотиков, свернул не в ту сторону и выехал на взлетно-посадочную полосу навстречу только что севшему самолету Boeing.

Об этом пишет и публикует соответствующее видео газета Daily Mail.

На кадрах видно, как машина движется возле самолета, который недавно приземлился. Также запечатлено, как авто вывозят со взлетно-посадочной полосы.

Правоохранители Таиланда также задержали водителя Пратипата Масакуля. Он сообщил им, что был пьян и "случайно свернул не на ту полосу".

Медицинское освидетельствование также показало, что Масакуль находился еще и под воздействием наркотиков. Запрещенные вещества обнаружили в капоте машины. Полиция подозревает мужчину в проникновении в зону ограниченного доступа аэропорта, незаконном хранении и употреблении запрещенных веществ и вождении автомобиля в состоянии опьянения.

Ранее мы писали, что в московском аэропорту самолет со 109 пассажирами на борту выкатился за пределы взлетной полосы.

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