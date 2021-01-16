Московский аэропорт "Внуково", куда 17 января планирует прилететь из Берлина оппозиционер Алексей Навальный, запретил снимать это событие. Запрет в воздушной гавани объяснили пандемией коронавируса.

Заявление пресс-службы "Внуково" опубликовало в своем Фейсбук издание Sota Vision.

"...В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также обеспечения безопасности прибывания пассажиров и гостей международного аэропорта "Внуково" массовые мероприятия, в том числе организация деятельности средств массовой информации на территории аэровокзального комплекса временно не проводятся", - сказано в заявлении.

При этом пресс-служба аэропорта заверила, что видео пассажиров рейса из Берлина будет предоставлено.

Редакция Sota Vision в свою очередь заявила, что намерена провести трансляцию из Внуково "вне зависимости от готовности его пресс-службы сотрудничать с журналистами".

Между тем прокуратура Москвы предостерегла от участия в "несогласованном массовом мероприятии" в аэропорту Внуково в день возвращения Навального в Россию.

"В сети интернет, в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию 17 января 2021 года в публичном мероприятии в аэропорту "Внуково". Указанное мероприятие с органами исполнительной власти города Москвы в установленном законом порядке не согласовано. 15 января 2021 года в целях недопущения возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий пятнадцати лицам, призывающим к участию в публичном мероприятии, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона", - написала пресс-служба ведомства на его сайте.

В прокуратуре добавили, что организация несогласованного публичного мероприятия и участие в нем влекут установленную законом ответственность.

Как сообщала "Страна", в России собираются задержать Навального сразу после прибытия в Москву.

Также ему готовы заменить условный срок по делу о мошенничестве на реальный.