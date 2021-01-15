Перед сдачей ПЦР-теста на коронавирус нужно соблюдать ряд правил. Фото: /pixabay

Украинцам рассказали, как лучше подготовится к ПЦР-тесту на коронавирус, для получения максимально достоверных результатов. В частности, за 3-4 часа до исследования стоит прекратить жевать жвачку.

Об этом сообщает Центр гражданского здоровья на своей странице в Facebook.

За 6 часов до сдачи ПЦР-теста на коронавирус не рекомендуется:

  • Пользоваться лекарственными препаратами для орошения горла,
  • Принимать лекарства, которые нужно рассасывать.

За 3-4 часа перед тем, как сдавать тест на коронавирус не рекомендуют:

  • жевать конфеты или жвачку,
  • чистить зубы,
  • полоскать рот и горло,
  • есть,
  • пить,
  • курить.

подготовка к пцр-тесту. Скриншот https://www.facebook.com/phc.org.ua/?ref=page_internal

Напомним, в Минздраве рассказали в каком случае в Украине должны проводить бесплатное тестирование на Covid-19.

Также сообщалось, что в Украине изменят ПЦР-тесты из-за нового вируса-мутанта из Британии

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