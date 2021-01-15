Украинцам рассказали, как лучше подготовится к ПЦР-тесту на коронавирус, для получения максимально достоверных результатов. В частности, за 3-4 часа до исследования стоит прекратить жевать жвачку.

Об этом сообщает Центр гражданского здоровья на своей странице в Facebook.

За 6 часов до сдачи ПЦР-теста на коронавирус не рекомендуется:

Пользоваться лекарственными препаратами для орошения горла,

Принимать лекарства, которые нужно рассасывать.

За 3-4 часа перед тем, как сдавать тест на коронавирус не рекомендуют:

жевать конфеты или жвачку,

чистить зубы,

полоскать рот и горло,

есть,

пить,

курить.

Напомним, в Минздраве рассказали в каком случае в Украине должны проводить бесплатное тестирование на Covid-19.

Также сообщалось, что в Украине изменят ПЦР-тесты из-за нового вируса-мутанта из Британии