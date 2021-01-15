Как лучше подготовиться к ПЦР-тесту на коронавирус для максимально достоверного результата - МОЗ
Украинцам рассказали, как лучше подготовится к ПЦР-тесту на коронавирус, для получения максимально достоверных результатов. В частности, за 3-4 часа до исследования стоит прекратить жевать жвачку.
Об этом сообщает Центр гражданского здоровья на своей странице в Facebook.
За 6 часов до сдачи ПЦР-теста на коронавирус не рекомендуется:
- Пользоваться лекарственными препаратами для орошения горла,
- Принимать лекарства, которые нужно рассасывать.
За 3-4 часа перед тем, как сдавать тест на коронавирус не рекомендуют:
- жевать конфеты или жвачку,
- чистить зубы,
- полоскать рот и горло,
- есть,
- пить,
- курить.
Напомним, в Минздраве рассказали в каком случае в Украине должны проводить бесплатное тестирование на Covid-19.
Также сообщалось, что в Украине изменят ПЦР-тесты из-за нового вируса-мутанта из Британии
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