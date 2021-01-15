В Украине нет эпидемии гриппа и острой респираторной вирусной инфекции. Во всех регионах страны эпидемический порог ОРВИ находится на неэпидемическом уровне.

Об этом сообщает Центр гражданского здоровья Украины на своей странице в Facebook.

За первую неделю 2021 года в Украине ОРВИ заболели 89 тысяч 133 человека. Из них госпитализировали 1885 людей, половина которых - дети. Информации о летальный случаях не поступало.

Всего с начала эпидемиологического сезона, с 28 сентября прошлого года по 10 января нынешнего:

гриппом и ОРВИ переболело 6,3% населения страны;

госпитализированы 36 696 человек, из них 40,2% дети до 17 лет;

зарегистрирован 381 пациент с ГПЗ и 870 пациентов с ТОРИ;

летальных случаев вследствие гриппа не зарегистрировано;

против гриппа вакцинировались 180 376 человек, включая 84 609 из групп медицинского и эпидемического риска.

Напомним, по данным МОЗ, гриппом и ОРВИ в этом году болеют больше украинцев, чем в прошлом. С начала сезона в Украине гриппом и ОРВИ переболело 3,9% населения страны.

Также сообщалось, что в последнюю неделю декабря заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине упала ниже порога эпидемии.