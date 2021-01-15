Как показывает коронавирусная мировая статистика за последние сутки, Украина вошла в топ-10 всех антирейтингов: по приросту новых заражений и летальным исходам. Причем как в планетарном масштабе, так и в европейском.

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometer.

В Европе по числу новых заражений лидируют Великобритания, Россия, Италия и Португалия. Пятерку замыкает Украина. Всего в Европе за минувшие сутки прибавилось 174 201 зараженный.

В мире по количеству новых инфицированных лидируют:

Великобритания - 55 761 случай;

США - 48 263 случая;

Россия - 24 715;

Италия - 16 146;

Индия - 13 252;

Индонезия - 12 818;

Португалия - 10 663;

Турция - 8 314;

Украина - 8 199.

За сутки на планете заразились 340 756 человек.

Таблица прироста новых случаев заражений в мире

По приросту смертей в мире лидируют Великобритания (+1 280), Мексика (+999) и США (+881). Украина на 10-м месте с 166 летальными случаями. Европейский антирейтинг по смертности возглавляют Великобритания, Россия (+482) и Италия. Украина в европейском списке находится на шестом месте.

Всего в мире за сутки скончались 7 850 человек.

Таблица смертей от осложнений коронавирусной инфекции в мире

За время пандемии в мире выявили около 94 миллионов зараженных. 67 с небольшим миллионов людей уже выздоровели. От осложнений инфекции умерли 2 миллиона человек.

Между тем в разных странах люди стали умирать после вакцинации от коронавируса. "Страна" разбиралась в этой тревожной ситуации.

Мы также приводили призыв китайских экспертов в области здравоохранения приостановить использование вакцин от COVID-19 на основе мРНК, после которых умирают люди.