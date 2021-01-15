В районе горы Поп Иван в Закарпатской области, где насыпало уже очень много снега и могут сойти лавины, потерялся турист. Спасатели не могут найти его уже второй день.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Facebook.

25-летний львовянин заблудился по время во время прохождения туристического маршрута по горе Поп-Иван. В четверг, 14 января, спасатели искали его, прочесывая местность, до позднего вечера. При этом они периодически поддерживали с парнем связь по телефону. Однако поиски пришлось приостановить из-за ухудшения погодных условий. А сегодня утром, 15 января, работы вновь возобновили.

По данным ГСЧС, в поисках участвуют горные спасатели из города Рахов и села Квас - это десять человек личного состава и четыре кдиницы техники.

Кроме этого, появилась информация, что турист может находиться на территории Румынии, поэтому представители Мукачевского пограничного отряда связались с румынскими коллегами и призвали их присоединиться к его поискам.

Напомним, в Карпатах резко ухудшилась погода как раз 14 января. Там начали бушевать метели, из-за чего видимость была ограничена до 30 метров. Спасатели советовали туристам сидеть дома и не ходить в горы.

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