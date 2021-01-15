В Офисе президента раскрыли подробности состоявшегося 15 января телефонного разговора Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель, о котором глава украинского государства коротко написал в Твиттере.

Отчет о беседе опубликован на сайте Офиса.

Вначале лидеры поздравили друг друга с новогодними праздниками. Затем подробно обсудили ситуацию в Украине и Германии, связанную с пандемией COVID-19 и поставкой вакцины от этой инфекции. Зеленский попросил Меркель помочь с ускорением получения вакцины для Украины.

"Главная задача сейчас – защитить наиболее уязвимые категории граждан: пожилых людей, врачей, военнослужащих. Появление сертифицированных вакцин дает нам всем надежду", – сказал президент.

Он также подробно проинформировал собеседницу о ситуации на Донбассе, сказав, что режим прекращения огня, который продолжается с 27 июля 2020 года, в целом соблюдается, хотя и со сложностями и провокациями. Он сообщил о гибели во время обстрела украинского военного на этой неделе и о раненом накануне.

Зеленский акцентировал внимание на том, что, кроме установления режима прекращения огня, практически отсутствует прогресс в других аспектах мирного урегулирования, хотя Украина выполнила все договоренности, достигнутые на встрече лидеров Нормандской четверки в Париже в декабре 2019 года.

Обе стороны признали, что переговоры советников лидеров Нормандской четверки 12 января текущего года в Берлине были непростыми, но конструктивными. Украина и Германия ожидают очередных консультаций 22 января.

Президент пригласил Германию присоединиться к международной платформе по деоккупации Крыма, а также пригласил Ангелу Меркель посетить Киев по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Ранее "Страна" приводила отчет Офиса об упомянутой лидерами стран встрече советников.

Если у Зеленского в ней увидели конструктив, то в России констатировали, что переговоры фактически прошли впустую.