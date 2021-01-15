Умер заслуженный артист России, известный актер театра и кино Александр Воробьев. На момент смерти артисту было 58 лет, точные причины его ухода из жизни пока неизвестны.

Об этом пишет пресс-служба театра Олега Табакова.

"Артист создал на нашей сцене множество замечательных ролей. А некоторые спектакли без Воробьёва представить просто невозможно – например, "Два ангела, четыре человека". Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Александра Петровича. Его уход – большое горе для всех нас", - говорится в сообщении театра.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что актер умер после продолжительной болезни. Но это был не Covid-19.

Александр Воробьев родился 14 февраля 1962 года в Гомеле. В 1988 году он увидел спектакль театра "Табакерка" "Полоумный Журден" и решил, что хочет работать в этом театре. 1 января 1989 года его приняли в труппу театра Олега Табакова.

За свою жизнь актер снялся более чем в 50 фильмах и сериалах. Среди них и такие знаменитый кинокартины, как "Участок", "Лето волков" и "Исчезнувшие". Также он играл в современных сериалах "Содержанки", "Каменская" и других.

Напомним, от коронавируса умер актер Борис Плотников, сыгравший доктора Борменталя в "Собачьем сердце".

Также сообщалось, что умер актер Сергей Колтаков, сыгравший в фильмах "Зеркало для героя" и "Искусство жить в Одессе". Ему было 64 года.